Bodø/Glimt, Knutsen: “Spero che sia una partita leale. I trucchi sporchi ora pagano”

Le parole dell’allenatore del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, prima della partita di Champions League contro l’Inter

Alla vigilia del playoff di UEFA Champions League contro l’Inter, l’allenatore del Bodø/Glimt Kjetil Knutsen ha presentato in conferenza stampa una sfida che si preannuncia estremamente impegnativa per la formazione norvegese.

L’allenatore ha analizzato i punti di forza dei nerazzurri e l’importanza di affrontare la gara con coraggio e organizzazione, soffermandosi poi anche su quanto accaduto nel recente Derby d’Italia tra Juventus e Inter, in particolare sull’episodio che ha visto protagonisti Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni.

Knutsen ha espresso il proprio punto di vista sull’accaduto, inserendolo nel contesto di una partita ad alta tensione e dal grande peso emotivo.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Knutsen

L’allenatore ha parlato del protocollo: “A mio avviso il tema centrale è l’utilizzo del VAR, che dovrebbe servire a prevenire comportamenti antisportivi. Mi auguro che la partita si svolga in modo leale e corretto: certi espedienti possono portare vantaggi nell’immediato, ma non rappresentano lo spirito del calcio. Penso comunque che siamo pronti per affrontare l’Inter: è una squadra molto esperta e sfrutta ogni risorsa a disposizione. Anche noi dovremo restare concentrati su come interpretare la gara e cercare di esprimere al massimo la nostra identità”.

Poi, ha continuato: “L’Inter è una delle principali squadre europee, con grande qualità sia nei singoli sia nel collettivo. Noi però dobbiamo restare fedeli al nostro modo di giocare, partendo da ciò che siamo. Serve un gruppo disposto a lavorare duramente, a prescindere dalle condizioni – anche con temperature rigidissime – e credo che in questo senso abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo dimostrato di attraversare un buon momento di forma e di essere a un livello fisico adeguato”.

Infine: “Mi aspetto una partita equilibrata, complicata e decisa dai dettagli, con la convinzione e la fiducia di poter arrivare al ritorno a Milano ancora pienamente in corsa”.