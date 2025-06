Klopp: “Mondiale per Club? Una follia”

Il commento dell’ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp sulla prima edizione del Mondiale per Club che si sta disputando in queste settimane.

La fase a gironi del Mondiale per Club FIFA si avvicina alla conclusione.

La nuova competizione internazionale ha aggiunto ulteriori partite a un’annata ricca di impegni e ha “allungato” ulteriormente la stagione per alcune squadre.

Jurgen Klopp ha detto la sua sul Mondiale per Club, dichiarando di impedire ai giocatori di riposare.

Di seguito le sue parole al quotidiano tedesco Die Welt.

Klopp: “Non si può andare avanti così, è disumano”

Jurgen Klopp ha aperto dichiarando: “Capisco che per alcuni club i soldi siano tanti, ma non è così per tutti. I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. L’anno scorso c’erano Coppa America ed Europeo, quest’anno il Mondiale per Club, e l’anno prossimo il Mondiale. Quando dovrebbero riposarsi?. Un giocatore NBA guadagna tanto e si riposa quattro mesi all’anno. Virgil van Dijk non ha mai avuto una pausa del genere, né quegli stipendi”

L’allenatore tedesco ha proseguito: “Temo un’ondata di infortuni mai vista. Si pretende che giochino ogni partita come se fosse una finale, 70 o 75 volte l’anno. Non si può andare avanti così. Senza pause, anche il prodotto perde valore. In tutta la mia carriera, ho avuto solo una volta una preparazione di due settimane e mezzo con l’intera squadra a disposizione. Poi abbiamo giocato ogni tre giorni per un anno intero. È disumano”