Palermo, valutazioni su Gomis. Sullo sfondo c’è Klinsmann del Cesena

Il Palermo riflette sul reparto portieri: valutazioni su Gomis, intanto resta caldo il nome di Klinsmann del Cesena.

Il Palermo continua a lavorare per regalare a Inzaghi una rosa all’altezza. In questo senso si sta riflettendo in particolare sul reparto portieri. In rosa c’è Alfred Gomis, che sta facendo bene durante il precampionato. Proseguiranno le valutazioni del club rosanero sul tema, dal momento che nulla è stato ancora deciso.

Il ritiro e le amichevoli serviranno per darsi ulteriori risposte, e il Palermo a fine agosto deciderà se prendere un primo o un secondo portiere.

Tra i portieri valutati c’è sicuramente Jonathan Klinsmann, giocatore statunitense del Cesena.

Ci sono già stati dei contatti e nel caso in cui il Palermo decidesse di chiudere per lui il Cesena virerebbe su Jesse Joronen, anche nel caso in cui Klinsmann non dovesse scegliere come destinazione la Sicilia.