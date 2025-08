Klaassen: “Seconda stella? Inter, ho dato un contributo importante. Dumfries un top mondiale”

Davy Klaassen, Ajax (Imago)

Davy Klaassen, ex Inter, ha rilasciato un’intervista ai nostri microfoni

In basso nelle gerarchie nell’anno della seconda stella, Davy Klaassen ha collezionato 18 presenze con la maglia dell’Inter prima di fare ritorno all’Ajax l’estate scorsa. Zero assist, zero gol ma due coppe aggiunte in bacheca.

Alla domanda se sente di aver contribuito alla vittoria del ventesimo Scudetto: “Certo che sì. Magari non quanto avrei voluto ma penso che in ogni squadra non esistano solo gli 11 titolari o i primi 15.

Ma tutti i componenti della rosa sono importanti. Posso dire di essere onorato di aver giocato nell’Inter, poi vincere lo Scudetto con questo grande club è stato un vero onore“.

Se pensava di meritare più spazio: “Avrei voluto giocare di più, certo. Ho dato tutto me stesso ogni giorno, lavorando duramente e provando a dare un contributo importante alla squadra. Mi accontento di aver giocato nell’Inter e di aver vinto lo Scudetto. È stato un anno ricco di soddisfazioni”.

Le parole di Klaassen

Sulla cavalcata dell’Inter in Champions League la passata stagione: “La scalata verso la finale è stata incredibile, soprattutto la doppia sfida contro il Barcellona. Quelle furono partite bellissime da vedere. Poi la finale è stata un po’… diciamo triste. Peccato che abbiano perso e io non l’ho nemmeno guardata fino alla fine. Speravo davvero che vincessero la Coppa”.

Dumfries è stato devastante l’anno scorso. E Klaassen non ha dubbi: “Nel suo ruolo Denzel è sicuramente uno dei migliori al mondo. Giocatori come lui che abbinano potenza e pericolo sottoporta sono rari. E poi lui aiuta sempre in fase difensiva. Dumfies è un grande esterno“.