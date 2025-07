Torino, si lavora per trovare l’intesa con l’Odense per Kjerrumgaard: la situazione

Il club granata cerca un attaccante: si lavora per chiudere la trattativa con l’Odense per Luca Kerrumgaard, attaccante classe 2003

Il Torino lavora per un attaccante. Si cerca l’intesa con l’Odense per Luca Kjerrumgaard, attaccante cresciuto proprio nel settore giovanile del club biancazzurro. In stagione ha collezionato 22 gol e 7 assist in 29 presenze.

I gol del danese sono stati fondamentali per la promozione del club, tornato in Superligaen dopo la retrocessione del 2024. Alto 190 centimetri, i suoi gol lo hanno portato sul taccuino del ds Vagnati.