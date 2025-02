Las Palmas, Kirian Rodríguez si ritira a 28 anni per il ritorno del cancro

Il capitano del Las Palmas, Kirian Rodríguez, è stato costretto al ritiro a 28 anni a causa della recidiva del cancro

Una brutta notizia ha colpito Kirian Rodríguez: il cancro è tornato.

Il calciatore e capitano del Las Palmas è così costretto a ritirarsi temporaneamente per affrontare le cure del caso e sottoporsi a un nuovo trattamento di chemioterapia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso ventottenne, che ha tenuto una conferenza stampa nella mattinata di giovedì 6 gennaio. Ecco le sue parole:

“Vorrei ringraziare il club e tutti i dirigenti che sono qui, sono stati molto importanti per me. Vorrei ringraziare lo staff tecnico e i miei compagni di squadra per la mia decisione di non accompagnarmi qui, penso che debbano concentrarsi sulla partita. Ieri mi hanno detto che ho avuto una ricaduta di cancro. Dovrò fermarmi di nuovo per sei mesi e sottopormi a un altro trattamento chemioterapico per combattere la malattia. Spero di rivedere tutti nel 2025/26, perché sono convinto al 100% che il club, i giocatori e lo staff tecnico si rivedranno in Prima Divisione”.

IN AGGIORNAMENTO