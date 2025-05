Decise data e luogo della finale del Mondiale per Club della Kings League, cui parteciperanno quattro formazioni italiane

Sta per arrivare l’evento per eccellenza del torneo di calcio a sette più famoso di tutto il mondo: è il Mondiale per Club della Kings League.

Evento che quest’anno si svolgerà nella cornice della capitale francese, Parigi. Appuntamento dal 1° giugno, quando i 32 migliori club del mondo si daranno sfida.

All’orizzonte la finalissima del 14 giugno, che verrà disputata nello stadio al coperto più grande d’Europa: la Paris La Défense Arena.

L’impianto vanta una capienza di oltre 30mila spettatori e la manifestazione “unirà calcio ed entertainment in un’esperienza unica“, si legge dal comunicato della Kings League.

Kings League, annunciata la finale del Mondiale per Club

Dall’Italia ci saranno quattro squadre pronte a contendersi un posto tra le migliori formazioni di tutto il club. Dal resto del mondo ci saranno poi squadre dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dall’America e dal Brasile, oltre ad alcune compagini “wild” scelte dalla competizione stessa.

I TRM di Just Marza, dove gioca l’ex Empoli e Sassuolo Francesco “Ciccio” Caputo, si sono già assicurati un posto nel torneo. Gli altri tre slot verranno occupati dalle squadre che riusciranno a raggiungere le semifinali della fase finale del primo split disputata nella Kings League Lottomatica.sport Italy.

Le formazioni italiane in corsa

Prima dell’evento in Francia, dunque, per quanto riguarda l’Italia è ancora tutto da definire il quadro finale delle formazioni partecipanti. Il 10 luglio, infatti, nei playoff del primo split italiano si conosceranno le altre semifinaliste che si uniranno ai TRM, vincitori della fase regular.

Nelle sfide tra Gear7 e Zebras, Stallions e Boomers e Zeta contro la vincitrice dei play in, si conosceranno dunque le tre formazioni che voleranno di diritto in Francia a rappresentare l’Italia. Il tutto dopo la finale del campionato italiano, che si terrà il 22 maggio all’Inalpi Arena di Torino.