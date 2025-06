Kings World Cup Clubs, la finale sarà il derby Troncos-Porcinos

Troncos-Porcinos sarà la finale della seconda edizione di Kings World Cup Clubs

Dopo quasi due settimane di attesa, la seconda edizione del Mondiale per Club di Kings League sta per volgere al termine. Nel corso della competizione, sono stati eliminati anche i Boomers di Fedez, i TRM di Marza, gli Zeta di ZW Jackson e infine i Gear7 di Manuuxo in semifinale.

Alla luce dei risultati delle due semifinali, ora, c’è anche l’accoppiamento della finale: sarà Troncos-Porcinos.

Queste, dunque, le due squadre che si affronteranno in una Défense Arena (la più grande struttura al coperto d’Europa) completamente sold out davanti a ben 25 mila persone.

Gli spagnoli dei Troncos si sono imposti sui brasiliani dei Fluxo/sugli spagnoli dei Troncos per 6-5 nella prima semifinale della CUPRA Arena. Nel secondo incontro, invece, gli spagnoli dei Porcinos hanno sconfitto 5-4 la squadra di Neymar. Sugli scudi, indubbiamente, uno straripante Nadir.

Due partite strepitose, tese fino all’ultimo secondo. Prima un testa a testa fino al 40′, dall’altra un’incredibile rimonta dal 4-1 fino al 5-4 finale. A spuntarla, alla fine, sono le due squadre spagnole che certificano così la superiorità maturata con l’esperienza guadagnata nei numerosi split già disputati.