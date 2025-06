I Los Troncos trionfano alla Défense Arena nella finale tutta spagnola e si laureano campioni del mondo Kings League

I Los Troncos sono campioni del mondo. Alla Défense Arena gli spagnoli hanno la meglio nel derby contro i Porcinos con il risultato di 6-3 e vincono la finale della Kings League World Club Cup davanti a 25.000 persone.

Decisivi i 3 gol di Nolla, mvp della finale, oltre alla doppietta in apertura di Planas, che consentono alla loro squadra di vincere e mettere le mani sul titolo, chiudendo la seconda edizione di questa competizione.

I Porcinos non riescono a confermarsi campioni della competizione, dopo che avevano vinto la prima storica edizione in Messico un anno fa.

Finale rimasta in bilico fino alla fine e chiusa definitivamente dal terzo gol di Nolla, che valeva doppio essendo arrivato negli ultimi due minuti di gioco.

Con la finale tutta spagnola persa, i Porcinos del presidente Ibai non sono riusciti a bissare il titolo vinto lo scorso anno in Messico, fermandosi solo all’ultimo atto. Il trofeo rimane comunque in terra iberica e va ai Los Troncos. Decisivi i minuti finali, nei quali, dopo un gol annullato ai Porcinos, è stata ancora una volta decisiva la regola del gol doppio per chiudere la partita.

Un dato interessante riguarda le squadre italiane: in entrambe le edizioni del Mondiale per Club, i campioni finali hanno eliminato una italiana nel loro cammino. L’anno scorso furono gli Stallions di Blur a uscire agli ottavi per mano dei Porcinos, quest’anno, invece, i Los Troncos hanno eliminato i Gear 7 di Manuuxo, oltre ad aver vinto la prima partita contro i campioni d’Italia, i TRM di Marza.