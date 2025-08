Kings League, lavori in corso per i roaster della prossima stagione

La Kings League sta lavorando alla composizione dei roaster delle Leghe in vista dell’inizio delle nuove stagioni

Dopo una prima edizione tutta da record, che ha visto i TRM trionfare la scorsa stagione, manca sempre meno al secondo split della Kings League in Italia.

I lavori per dare continuità alla competizione più social del momento sono iniziati da tempo. Non solo nel nostro Paese, ma anche in giro per il mondo.

Ricordiamo infatti che il torneo di calcio a 7 inventato da Gerard Pique è esteso dalla Spagna all’America (sia Stati Uniti che America del Sud). Passando per Italia appunto, Francia, Germania, Brasile e Arabia Saudita.

Ma quali saranno le squadre protagoniste della prossima stagione? Kings League avrà in serbo novità sulle formazioni protagoniste? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime settimane.

Kings League, a lavoro per presentare i nuovi roaster

Come detto, potrebbe darsi che in giro per il mondo vengano previste novità nelle squadre partecipanti alla competizione. La Kings League è infatti a lavoro per progettare tutte le leghe: in America, per esempio, la Kings League ha accordato l’addio dei Real Titan FC, squadra del presidente GERMAN e del co-presidente Conterstine.

Formazione che ha qualche collegamento con l’Italia, visto che nel 2023 sono passati da lì Fran Hernandez, centrocampista dei Gear7 FC e Pol Font, ex allenatore dei pirati. Insomma, l’organizzazione ha messo mano nuovamente a tutta l’esperienza Kings League – dalle strutture, alle regole fino alle squadre stesse – per rendere l’esperienza ancora più godibile e dare continuità alla crescita esponenziale del movimento.