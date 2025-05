Ecco come Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, è arrivato a vestire la maglia degli Boomers in Kings League raccontato da “ilvostrocarodexter”

Come un fulmine a ciel sereno, una delle notizie più sorprendenti della Kings League Lottomatica.sport Italy ha fatto rimanere senza fiato tutti i tifosi.

Parliamo di quella che riguarda l’approdo di Leonardo Bonucci ai Boomers, che hanno come presidente Fedez.

Una trattativa affascinante, “che non è nata in poche ore, ma in maniera semplice“, come ci rivela in esclusiva ai nostri microfoni Luca Denaro (conosciuto sul web con il nickname “ilvostrocarodexter”), match analyst e social media manager della squadra.

“Il tutto è nato più di un mese fa, poco prima della gara contro i Circus“, ci rivela Luca. Ma andiamo nel dettaglio capire questa e tante altre curiosità sull’operazione di mercato più chiacchierata della Kings League.

Kings League, come è approdato ai Boomers Leonardo Bonucci?

“Il mio ruolo nel club è anche quello di dare una mano per quanto riguarda la scelta delle wild. Siamo arrivati a Leo tramite un amico in comune e a un lavoro svolto con sua moglie (Martina Maccar, ndr). Con una chiacchierata ho spiegato il mio ruolo e la visione che avevamo, da lì ci siamo scambiati i contatti“, ci racconta Dexter.

Che poi confida: “Speravamo di averlo già prima, ma per vari motivi non è stato possibile. Da quando ci siamo qualificati ai playoff ho intensificato i contatti con lui e con un’altra wild, che spero vedrete presto“. Da questo momento in poi, è stato determinante il volere di Fedez, intervenuto in prima persona: “Federico conosceva Leo e si sono sentiti, forti del rapporto di amicizia che li lega. È stato fondamentale questo per la riuscita del tutto“.

Squadra e semifinale

E ora che succede ai Boomers? “Ho dovuto tenere tutto segreto ai ragazzi, che hanno appreso la notizia con entusiasmo. Il capitano dovrebbe restare Sberna, che ha già ceduto il numero a Leo. Tra l’altro Sberna aveva scelto quel numero, che ha anche tatuato, proprio per Bonucci“, afferma Luca.

Che per concludere, in vista della gara contro gli Stallions, ci confida: “Leo si è allenato con noi e mi ha sorpreso il fatto che conoscesse già tutti per nome. Conosce anche gli Stallions, che rispettiamo perché sono una squadra costruita alla grande dal loro direttore (Francesco Marzano, ndr). Ma vogliamo vincere e andare al Mondiale: anche per questo abbiamo chiamato Bonucci. Se ci sarà in un’eventuale semifinale? Non lo so dire, vedremo“.