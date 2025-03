Pablo Maffeo, calciatore Mallorca

In Kings League si fa la storia: nella lega spagnola ha esordito Maffeo, calciatore del Mallorca

Un giorno storico per la Kings League. La competizione ideata da Gerard Piqué e la sua società sta conquistando gradualmente il mondo.

Non solo la creazione di leghe in diversi paesi, tra cui l’Italia, o l’organizzazione dei due Mondiali giocati fin qui. Il particolare torneo di calcio a 7 questa volta si è superato.

Nella lega spagnola, infatti, è arrivato l’esordio di Pablo Maffeo, difensore del Mallorca che è diventato il primo calciatore di prima divisione a giocare in Kings League.

Un traguardo particolare, che dimostra come in Spagna anche diversi club professionistici stiano pian piano sposando il progetto e che potrebbe aprire le porte ad altri episodi del genere.

Logo Kings League (credits: Ufficio Stampa KL)

Maffeo esordisce in Kings League

Maffeo è sceso in campo con i Kunisports, squadra di proprietà di Sergio Aguero. L’ex attaccante argentino si è subito messo in contatto con il club delle Isole Baleari, che ha dato la propria disponibilità a “cedere” il ragazzo anche grazie alla sosta per le nazionali.

E il rischio infortuni non è stato considerato? Nessun problema, anche perché l’argentino ha giocato solamente per tre minuti e a ritmi molto blandi.