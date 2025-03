Kings League, Simone Santoro in prestito agli Ultimate Mostoles: in cambio Marc Granero ai Boomers

Ancora prestiti internazionali in Kings League: Simone Santoro agli Ultimate Mostoles, Marc Granero ai Boomers

La Kings League Italia continua a sorprendere i suoi appassionati con nuove e interessanti dinamiche che arricchiscono il campionato, e questa volta le novità riguardano il concetto di prestiti internazionali tra i club delle due leghe principali.

A partire da domenica 23 marzo, i tifosi vedranno un cambio di maglia: Simone Santoro, giocatore della squadra dei Boomers nella competizione italiana, scenderà in campo con gli Ultimate Mostoles, il club spagnolo, nella Kings League Spain.

L’incontro, che avrà luogo a Barcellona alle ore 19:00, vedrà impegnato il goleador della squadra di Fedez. Questo prestito internazionale offre ai giocatori l’opportunità di ampliare le proprie esperienze e di confrontarsi con realtà calcistiche diverse, alimentando l’entusiasmo dei fan e l’internazionalità della competizione.

Ma la novità non finisce qui. In cambio, i Boomers potranno contare su un rinforzo proveniente direttamente dalla Spagna: Marc Granero, che si unisce al club italiano per una partita in prestito. Un’opportunità che arricchisce ulteriormente il roster della squadra, che si prepara a sfruttare l’esperienza di Granero per migliorare la propria performance nel campionato.

Questa mossa segna un passo importante per la Kings League, che si sta rivelando sempre più come un campionato dinamico, capace di adattarsi e sperimentare nuove regole per coinvolgere appassionati e giocatori. L’idea di prestiti tra squadre di differenti nazioni non solo amplia gli orizzonti dei giocatori, ma dà anche la possibilità agli allenatori di testare nuove tattiche e strategie, arricchendo così il livello di competizione.

I fan, che sono sempre in fermento per le sorprese della Kings League, si preparano a una giornata di grandi emozioni domenica 23 e lunedì 24 marzo.