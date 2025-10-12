Ronaldo il Fenomeno entra in Kings League ma non solo: tutte le novità della nuova stagione

Ronaldo il Fenomeno entra nell’universo Kings League: sarà presidente del Mondiale in Brasile

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia. Dopo una prima edizione del Mondiale per Nazioni che si è tenuto a Milano a gennaio 2025, la Kings World Cup Nations sbarca in Brasile.

Il successo del primo split in terra carioca, senza considerare proprio che i verdeoro hanno sollevato la coppa allo Juventus Stadium in quel 12 gennaio 2025), è stato fenomenale con numeri da capogiro e un clima accesissimo.

A inizio 2026, dunque, toccherà proprio al Brasile ospitare la competizione. E ci sarà un Presidente d’eccezione: nientemeno che Ronaldo Luís Nazário de Lima, da tutti conosciuto come “R9” o “Il Fenomeno“.

Prima la Coppa che inizierà a fine ottobre, poi sarà tempo del Mondiale (dal 3 a 17 gennaio), con finale all’Allianz Parque in San Paolo. Ci sono tutti i presupposti per una competizione infuocata, a cui parteciperà anche l’Italia. Ma le novità non sono finite qui.

Lewandowski, Yamal e… Bobo Vieri

L’universo della Kings League è in continua espansione. Cambiano le regole, inizia il campionato saudita, la squadra di Lamine Yamal esordirà ufficialmente nella lega spagnola, Bobo Vieri affiancherà Diletta Leotta alla guida dei D-Power. E Lewandowski? L’attaccante del Barcellona sarà presidente della ‘sua’ Polonia per il Mondiale brasiliano.

Intanto, Lipao vince la Corona de Oro (l’equivalente del Pallone d’Oro nel calcio) e sono stati sorteggiati anche i gironi dell’Italia per gennaio. Gli azzurri (la cui formazione verrà annunciata non prima di dicembre), è stata inserita nel gruppo C insieme a Francia, Polonia e Belgio.

Infine, è stato annunciato anche che il 22 novembre, al Velodrome di Berlino, si giocherà la finale europea tra le migliori squadre dei vari campionati continentali. Insomma. Numerose novità per un mondo tutto da scoprire. Siete pronti? Manca sempre meno.