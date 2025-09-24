Kings League Italia, il quadro è completo: Diletta Leotta e Moonryde saranno i nuovi presidenti

Manca sempre meno al ritorno della Kings League Italy: intanto, saranno Diletta Leotta e Moonryde i presidenti che completeranno il quadro ufficiale

Un altro tassello importante per la ripartenza della Kings League Lottomatica.sport Italy è stato messo: habemus i due nuovi presidenti.

Dopo la conferma ufficiale da parte della lega della separazione con i PirlasV e il duo formato da Sergio Cruz e Off Samuel, sono stati mesi di attesa per la competizione e i suoi fan, che hanno aspettato i nomi dei due nuovi presidenti.

E alla fine saranno Diletta Leotta e Moonryde i profili che completeranno il quadro delle 12 figure che guidano le altrettanto squadre della manifestazione.

Per la prima manca ancora la conferma ufficiale, attesa nel pomeriggio di giovedì 25 settembre. Il secondo, invece, è a tutti gli effetti diventato un nuovo presidente mercoledì 24 settembre. Ancora ignoti loghi e nomi delle squadre, per i quali bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Kings League Italy, ecco Diletta Leotta e Moonryde

Due “colpi” mica da poco sono pronti a mettersi in gioco nella competizione di calcio a 7 più famosa del mondo. Diletta Leotta (ancora non ufficiale) è una nota conduttrice sportiva e radiofonica, da anni volto delle principali trasmissioni sportive in Italia.

Moonryde, nome d’arte di Dario Ferracci, è uno degli streamer e content creator più seguiti in Italia, nonché giocatore professionista di Call of Duty: Warzone. Il suo annuncio è stato accompagnato da un grande entusiasmo da parte della community, che non vede l’ora di poter sostenere la squadra del nuovo presidente.