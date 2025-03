La Global Playoff Week porterà i migliori team delle Kings League in una settimana di fuoco: la finale italiana si giocherà all’Inalpi Arena.

Un evento senza precedenti sta per infiammare il mondo della Kings League: dal 9 al 12 maggio andrà in scena la Global Playoff Week, un appuntamento che coinvolgerà simultaneamente tutte le leghe di questa innovativa competizione, con i playoff di Kings League Lottomatica.sport Italy, Kings League Spain, Kings League Openbank Americas, Kings League Brazil e Kings League France.

Per l’Italia, la città designata a ospitare la finale è Torino, che continua a consolidarsi come punto di riferimento per questa competizione. Dopo il successo della Kings World Cup Nations disputata all’Allianz Stadium lo scorso gennaio, la finalissima della Kings League Lottomatica.sport Italy si giocherà il 22 maggio all’Inalpi Arena, un impianto che promette uno spettacolo indimenticabile per gli appassionati.

L’attesa è già alta, e i tifosi potranno assicurarsi un posto per l’evento a partire dal 31 marzo, data di apertura delle vendite dei biglietti. La Kings League, che dal suo esordio ha rivoluzionato il calcio spettacolo con un mix di intrattenimento, innovazione e talento, è pronta a regalare una nuova serata di emozioni nel cuore del Piemonte.

Dopo la finale della Kings World Cup Nations, giocata all’Allianz Stadium di Torino, un altro evento della lega ideata da Gerard Piqué torna nel capoluogo piemontese.