Radja Nainggolan esordirà ufficialmente in Kings League Lottomatica.sport con i Caesar FC

Lasciati alle spalle i recenti problemi che lo hanno visto coinvolto nell’ultimo periodo, Radja Nainggolan tornerà finalmente a giocare a calcio in Italia, questa volta in Kings League Lottomatica.sport.

Nello specifico, il belga ex Roma e Inter vestirà la maglia dei Caesar, squadra della nuovissima competizione che vede come presidenti Er Faina ed En3rix, due tra i più controversi personaggi del web, che vantano un gran seguito.

Il Ninja, dunque, scenderà in campo lunedì 24 febbraio in occasione della terza giornata del torneo di calcio a 7 più famoso del web, ideato dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué.

Dopo aver saltato la prima giornata assoluta della Kings League Italia per i noti problemi riscontrati di recente e la seconda giornata per un infortunio rimediato in partita con il K.S.C. Lokeren-Temse, squadra della cadetteria belga, adesso è tutto pronto.

Caesar FC, con Nainggolan per la prima vittoria: il comunicato

Nonostante le grandi aspettative e le provocazioni social (e non) da parte dei presidenti Er Faina ed En3rix, i primi due impegni dei Caesar non sono stati dei migliori. Addirittura 16 gol incassati in due partite e solo 2 segnati, portando a casa ovviamente 0 punti.

Complice anche il grave infortunio di Viviano nella prima giornata, ora con Nainggolan i Caesar cercheranno la prima vittoria. Gli avversari, però, saranno tra i più difficili dell’intera competizione, ovvero i Gear7 di Manuuxo, che tra le loro file vantano l’allenatore Pol Font e Fran Hernandez, spagnoli che hanno già grande esperienza nella Kings League spagnola e americana.

Di seguito riportiamo il breve comunicato pubblicato dai Caesar FC, che hanno anticipato in maniera ufficiale la presenza del Ninja alla 3ª giornata della Kings League Lottomatica.sport: “Lunedì, in campo come wildcard, ci sarà Radja Nainggolan! Non vediamo l’ora di vederlo in azione!”