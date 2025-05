Kings League, al via il Mondiale a Parigi: i sorteggi e le squadre

La Kings League entra nel vivo con il Mondiale per Club: i sorteggi delle italiane e le due squadre wild che completano il tabellone

Dopo avervi raccontato il primo split italiano, la Kings League è pronta ad accendersi per le prime due settimane di giugno con un evento mondiale.

È tempo della Kings World Cup Clubs, il secondo Mondiale per Club Kings che vedrà sfidarsi le migliori 32 squadre del torneo di calcio a sette più famoso del web.

Fischio d’inizio il 1° giugno, con le sfide che andranno avanti fino alla finalissima del 14 giugno che verrà disputata nello stadio al coperto più grande d’Europa: la Paris La Défense Arena.

Ma quali saranno queste gare? Chi incontreranno Trm, Gear7, Zeta e Boomers (le squadre italiane qualificate)? Ma soprattutto, quali sono le ultime due squadre che parteciperanno al Mondiale? Di seguito, tutti gli aggiornamenti in vista dell’evento Kings più atteso dell’anno.

Mondiale per Club di Kings League, i sorteggi

Sorteggi determinati e tabelloni completati: abbiamo finalmente il quadro completo del Mondiale per Club della Kings League. Le quattro squadre italiane, capitanate da Marza, Manuxo, ZW Jackson e Fedez, se la vedranno con alcune delle migliori formazioni del mondo.

Nello specifico sarà Zeta – Olimpo (del Chicharito Hernandez), Gear7 – Karasu (Francia), Boomers – Unit3d (Francia) e infine TRM – Los Troncos (Spagna).

Le wild card

A completare il quadro delle 32 squadre sono state annunciate nella giornata di lunedì 26 maggio le ultime due formazioni wild card. Niente squadre italiane nonostante la speranza di un’aggiunta extra dell’ultimo minuto. Si tratta degli SXB dello YouTuber saudita Shongxbong con oltre 20 milioni di iscritti, e degli Zaytona FC del cantante Gims.

Queste due, dunque, vanno ad aggiungersi a Ultra Chimicha, Miami 7 (di Jake Paul e Adin Ross), Murash, Jynxzi FC, Kunisports (del Kun Aguero) e La Capital FC del fenomeno del Barcellona Lamine Yamal.

Ma non solo una squadra per Gims. Il cantante francese sarà anche protagonista di uno show musicale in occasione della finale a La Defense Arena il 14 giugno. Previsto, anche, un incontro di calcio a 7 ovviamente con regole Kings tra YouTuber francesi e influencer dal resto del mondo.