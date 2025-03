Kings League, Nicola Loiodice saluta gli Stallions: pista Caesar concreta

Dopo Picci-Underdogs, anche Nicola Loiodice saluta la propria squadra: è addio con gli Stallions di Blur

Giorni di fuoco dopo la 4ª giornata di Kings League Lottomatica.sport. Dopo la separazione tra Antonio “El Loco” Picci agli Underdogs, adesso è il momento di Nicola Loiodice, che saluta gli Stallions.

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha sorpreso tutti i tifosi e i fan della squadra e del presidente Blur, che non si aspettavano tale notizia dopo la sconfitta agli shoot out contro i Black Lotus.

“Volevo comunicarvi che non sarò più una wild card degli Stallions, decisione presa da me – ha esordito lo stesso Nicola Loiodice sul proprio profilo Instagram”. La motivazione, come ha dichiarato il giocatore stesso, è da ritrovarsi nella voglia di continuare a divertirsi.

Ma non solo, alla fine del messaggio di addio il fantasista barese super protagonista in Serie D con la maglia del Casarano ha lanciato un altro annuncio: “Continuerò in Kings“.

Kings League: il messaggio di Loiodice

Di seguito il continuo del messaggio di Nicola Loiodice: “Ringrazio il presidente e il direttore per tutto, voglio ringraziare i miei compagni e il mister, siete dei ragazzi incredibili e vi voglio bene. Io tiferò sempre per voi“.

“Inoltre, volevo specificare una cosa: io non ho mai voluto partecipare a questo torneo per interessi, lo può confermare per chi di dovere ma solo per passione, ho già il mio lavoro e non ho bisogno di altro. Continuerò la Kings League“.

Secondo quanto raccolto da gianlucadimarzio.com, sia Loiodice stesso che El Loco Picci potrebbero accasarsi ai Caesar FC di Er Faina ed En3rix, con l’obiettivo di ritrovarsi tra grandi amici e divertirsi insieme e aiutare il club che in questo momento si trova in una situazione di classifica complicata.