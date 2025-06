Il fuoriclasse Nicola Loiodice si unisce in extremis ai Boomers di Fedez per il Mondiale

Niente pausa estiva per Nicola Loiodice, che dopo la vittoria del campionato di Serie D con il Casarano ha già annunciato di non fare il salto di categoria per poter continuare a giocare la Kings League anche nel secondo split.

Al secondo girone H vinto di fila, dunque, il 10 dovrebbe rimanere in Puglia con il Fasano, come riporta SerieD24.com. Intanto, però, continua appunto la Kings League, che dopo le emozioni della regular season ora sta vivendo il Mondiale per Club.

Loiodice, dopo una stagione vissuta tra Stallions e Caesar riuscendo sempre a distinguersi, ora si unirà in corsa ai Boomers di Fedez, per dare una mano e cercare di proseguire il cammino più a lungo possibile.

L’ufficialità a sorpresa è arrivata nella serata di venerdì 6 giugno al termine di una trattativa lampo. Loiodice prenderà dunque l’aereo nella mattinata di sabato e si unirà al gruppo.

Il cammino dei Boomers al Mondiale: che squadra trova Loiodice

Nicola Loiodice giocherà dunque con i Boomers di Fedez nel 2° Mondiale per Club di Kings League. La squadra del noto rapper e imprenditore milanese ha già disputato due partite in questa competizione, che si sta svolgendo a Parigi.

Esordio shock con una sconfitta contro i francesi degli Unit3d, poi il riscatto contro gli Era Colonia nel Looser Bracket. Ora, per la squadra di Fedez bisognerà attendere la perdente di XBuyer-Troncos nel last chance: due avversarie molto toste e sicuramente più esperte. Sarà win or go home, se si perde si va a casa.

Ma al posto di chi giocherà Nicola Loiodice? Il 10 pugliese sarà dunque la terza wild card per la squadra di Fedez. Confermatissimi Simone Lo Faso e Bryan Mecca, l’ex Stallions e Caesar in regular season prenderà il posto di Martino Capelli per mettere la squadra definitivamente a trazione anteriore e provare l’impresa.