L’esterno del Monza Keita Baldé ospite della Kings League: cosa è successo

La Kings League accoglie un nuovo ospite direttamente dalla Serie A: Keita Baldé è stato protagonista della settima giornata.

In particolare, l’esterno del Monza ha lanciato il dado dagli spalti al diciottesimo minuto del match tra Black Lotus e Gear 7. Tanto spettacolo sugli spalti, con il giocatore biancorosso che ha assistito al match in tribuna.

Insomma, un’altra partecipazione importante per la Kings League, che sta coinvolgendo diversi giocatori professionisti fuori dal campo ma non solo.

Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato l’esordio ufficiale di Pablo Maffeo. Il terzino del Mallorca ha infatti giocato nella Kings League Spain, diventando il primo giocatore professionista ancora in attività a scendere in campo nel torneo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Non solo Keita Baldé: i giocatori di Serie A coinvolti con la Kings League

Come anticipato, però, Keita Baldé non è l’unico giocatore della Serie A passato dai campi della Kings League. Oltre all’ex Empoli Caputo, presente in campo con i TRM Fc, sono passati sugli spalti come ospiti anche Javier Zanetti e Weston McKennie.

Insomma, il legame tra Kings League e calcio professionistico sta diventando sempre più solido, con diversi giocatori che hanno deciso di partecipare alla manifestazione.