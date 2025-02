Antonio Picci, attaccante degli Underdogs (crediti: Ufficio stampa KL)

La Kings League Italy procede con successo: il racconto della seconda giornata

Dopo una prima giornata grandiosa in termini di rendimento sul campo e sui social considerati i numeri straordinari tra tutte le piattaforme, era difficile eguagliarsi.

La Kings League Italy, però, non accenna a fermarsi e anzi, con la seconda giornata del primo split andata in scena lunedì 17 febbraio si è forse addirittura superata.

Intrattenimento assicurato ma non solo. Anche tante giocate di classe, schemi studiati e dribbling entusiasmanti. Il tutto all’interno della splendida cornice della Fonzies Arena di Milano e davanti agli innumerevoli spettatori connessi su Sky, Twitch e gli altri social.

Ma com’è andata questa giornata? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Solo un piccolo spoiler: Il Loco Picci e Ciccio Caputo si sfidano a distanza. È lotta pugliese per il titolo di capocannoniere, mentre sugli spalti si vede anche Fedez, reduce dalla positiva esperienza a Sanremo.

Kings League Italy, la 2ª giornata

FC CAESAR – CIRCUS FC 1-8

Si comincia subito alle 17, in campo le squadre di Grenbaud e del duo Enerix-ErFaina. I Caesar, però, “non scendono in campo” e rendono la vita troppo facile ai Circus che ne approfittano, con Bertocchi e Fichera che guidano lo show. Dopo un primo tempo concluso sul 5-1, anche Cirillo si rende protagonista con un gran gol in rovesciata. Differenza palese di ritmo e di intensità tra le due squadre, con i Caesar orfani di Nainggolan, dell’infortunato Viviano e di Bonolis Jr, uscito per infortunio.

FC ZETA – GEAR 7 FC 6-3

La partita più studiata sul piano tattico da inizio stagione è proprio la seconda di questa 2ª giornata. Equilibrio e attenzione ai dettagli la fanno da padrona all’inizio, poi cambia tutto. Negli ultimi cinque minuti del primo tempo i Gear7 vanno in vantaggio di tre gol, poi lo spagnolo Fran Hernández (doppietta) e Gelsi acciuffano la parità. Più avanti, però, torna il dominio rossonero: Amoroso e il gol doppio di Bernardi, infatti, fissano il risultato finale sul 6-3.

BLACK LOTUS FC – ZEBRAS FC 2-3

Orfani di Yassin Fares, primo movimento di mercato di Kings League Italia passato ai Boomers, i Black Lotus devono trovare la prima vittoria stagionale. L’equilibrio la fa da padrona, i due presidenti Off Samuel e Luca Campolunghi vanno a segno nei rispettivi rigori. A deciderla è dunque un episodio a tempo ormai scaduto, con un altro rigore trasformato con freddezza da Berra, che fa festeggiare i suoi ottenendo la prima vittoria stagionale.

Fedez, presidente dei Boomers in Kings League Italy (crediti: Uficiof stampa KLI)

Stallions, TRM, AlpaK: com’è andata

PUNCHERS FC – UNDERDOGS FC 5-7

Un match che entrerà di diritto tra le partite più belle di questa competizione, già solo alla seconda giornata. Segna il portiere Fumagalli (recordman di presenze in Serie C), ma gli Underdogs non mollano mai e la ribaltano con uno scatenato Antonio “El Loco” Picci. Ed è sempre il 39enne che la decide: Per lui a fine partita sono ben quattro i gol, di cui uno doppio. Un’esultanza dopo l’altra e una garra micidiale. Gli Underdogs guardano tutti dall’alto in classifica.

TRM FC – ALPAK FC 5-0

Per la quinta partita di giornata è il turno di TheRealMarzaa e KFrenezy, presidenti-amici che si incontrano da avversari. Anche qui sembra non esserci storia. Da un attaccante pugliese si passa all’altro. Fa tutto Ciccio Caputo: una doppietta, un assist e tante giocate da fuoriclasse. Gli Alpak senza Vlad Marin ci provano fino alla fine senza trovareil giusto modo di colpire. Nella seconda parte di gara, la squadra di Marzaa si limita a gestire il largo vantaggio portando agevolmente a casa altri tre punti pesanti.

STALLIONS – BOOMERS 5-1

La serata si chiude in bellezza, con uno scontro tra le squadre di Blur e di Fedez, presente in arena pur reduce dalla settimana sanremese che lo ha visto super protagonista. A essere messo in risalto, però, è lo strapotere assoluto degli Stallions. I Boomers di Fedez provano ad opporre resistenzaanche grazie al nuovo acquisto Yassin Fares, ma non c’è nulla da fare. Gli Stallions si impongono con facilità grazie a un indiavolato Loiodice: la star di Serie D segna, fa un assist stratosferico di rabona e ubriaca gli avversari con dribbling e finte. Netto 5-1 e cammino che procede con un’altra vittoria.

La seconda giornata, dunque, si conclude con le vittorie di Circus, Zeta, Zebra, Underdogs, TRM e Stallions. Al prossimo turno sarà nuovamente tempo di scontri al vertice e verdetti, intanto la Kings League Italy continua a gonfie vele.

