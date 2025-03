Kings League, rivoluzione Caesar: arrivano Picci, Loiodice e Bellusci

La squadra della Kings League Caesar, che ha come presidenti En3rix e ErFaina, è pronta ad accogliere in squadra tre colpi importanti

Dopo tutte le emozioni arrivate dai campi durante le prime quattro giornate della Kings League Lottomatica.sport Italy, stanno arrivando anche le prime operazioni importanti di mercato.

Protagonisti su tutti gli F.C. Caesar di “En3rix” e “Damiano Er Faina”, che dopo un avvio ben al di sotto delle aspettative, sono pronti a cambiare diversi giocatori all’interno della propria rosa.

Prima gli annunci di Viviano e Nainggolan, fermati rispettivamente da un grave infortunio e da alcune vicende extracampo. Poi tante altre “wild card“, ovvero calciatori chiamati per dare il proprio contribuito alla squadra.

Gli ultimi nomi sarebbero quelli di Antonio Picci, Nicola Loiodice e Andrea Bellusci. Giocatori di qualità ma soprattutto di esperienza, che potrebbe cambiare il verso della stagione dei Caesar.

Kings League, i Caesar pronti alla rivoluzione

Alla vigilia era pronosticata come una delle squadre più temute. Al termine delle prime quattro partite però, la formazione dei Caesar non è uscita vittoriosa in nemmeno uno dei confronti in questo inizio di campionato.

Quattro sconfitte su quattro, incassate contro Stallions, Circus, Gear7 e Alpak. Per questo i presidenti della squadra di Kings League hanno pronti tre grandi colpi per cercare di invertire la rotta. Si tratta di Picci, ex Underdogs; Loiodice, ex Stallions e infine Bellusci, nuovo a questa esperienza. I due attaccanti dovrebbero essere presenti già lunedì con la squadra, che sfiderà i Black Lotus in diretta su Sky Sport alle 17.

Di chi parliamo

Antonio Picci è il volto finora di questa Kings League. Capocannoniere con 10 gol, ha rivelato sui suoi social di aver ricevuto da parte degli Underdogs, sua ex squadra, la decisione di voler interrompere i rapporti. Nicola Loiodice avrebbe invece scelto di sua spontanea volontà di voler trovare una nuova squadra, abbandonando gli Stallions, capolista della competizione.

Per Giuseppe Bellusci, ex Catania, Monza e Ascoli, si tratterebbe invece di una prima volta. Difensore di grande esperienza, andrebbe così a rafforzare un reparto che non ha fin qui trovato troppa fortuna.