Stallions (credits: Kings League Lottomatica.sport Italy)

Ancora tanto spettacolo in Kings League Italia: il racconto della terza giornata, andata in scena lunedì 24 febbraio

Si inizia a fare sul serio, adesso ogni partita vale moltissimo.

La Kings League Lottomatica.sport dà sempre maggiore spettacolo, e quando si è arrivati ormai alla 3ª giornata iniziano a delinearsi le gerarchie del campionato.

Continuano a vincere e convincere Stallions e TRM, che allungano sulle inseguitrici e si confermano le favorite per la vittoria finale; primo successo per i Boomers di Fedez, mentre tornano al successo anche i Gear7.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio com’è andata questa terza giornata.

Kings League, la 3ª giornata

Punchers FC vs Zebras FC 4-8

È stato Berra-show nella gara d’apertura: il numero 10, prima scelta al Draft della squadra di Luca Campolunghi, è stato totale protagonista della sfida contro i PirlasV grazie ai 4 gol segnati. A nulla sono serviti il gol e le grandi parate di Ermanno Fumagalli, portiere ex Messina che ha provato invano a tenere in vita i propri compagni. Tre punti importantissimi e prove di continuità per i bianconeri, che si portano al 4° posto in classifica.

Alpak FC vs Boomers 4-6

Sfida di livello quella invece tra gli “Alpaca” e i Boomers di Fedez, che dopo due sconfitte di fila hanno trovato la prima vittoria dello split. Nonostante il gol subito in apertura si è messa poi in discesa la partita per la squadra del rapper milanese, che ha anche segnato il proprio primo rigore con una grande esecuzione a differenza del presidente avversario. Alpak sul filo dei play-in, mentre Fares e compagni sono saliti all’8° posto.

Circus FC vs Black Lotus FC 4-2

Aspettative confermate per Grenbaud e i suoi ragazzi, ancora una volta guidati da Davide Bertocchi. I viola hanno avuto la meglio sui Black Lotus di Off Samuel e Sergio Cruz Pereira, che rimangono a secco di successi in questo primo quarto di campionato. Da segnalare, inoltre, il terzo rigore su tre segnato dal presidente dei Circus. Intanto, la squadra allenata da Mora e Nardo si gode una settimana al terzo posto.

Caputo, TRM (credits: Kings League Lottomatica.sport Italy)

Volano TRM e Stallions

FC Zeta vs TRM FC 3-4

Vittoria al cardiopalma dei TRM, che si sono presi il primo scontro diretto di serata contro la Zeta FC. Ribaltoni e controribaltoni nel corso dei 40 minuti, che hanno visto i rossoneri arrivare in vantaggio di un gol ai minuti finali. La squadra di ZW Jackson e Toni non ha però fatto i conti con Ciccio Caputo, autore di un grandissimo gol a tempo praticamente scaduto che ha permesso ai gialloneri di volare al primo posto.

Underdogs FC vs Stallions 1-2

Il main match era però quello tra Underdogs e Stallions, che si presentavano a questo appuntamento al primo posto con sole vittorie. In una partita combattutissima le giocate dei singoli hanno fatto la differenza, con Loiodice che è riuscito a salire in cattedra a differenza dell’amico Picci. Tante le occasioni sprecate dai “Cavalli”, che si sono trovati di fronte un Casapieri in versione Superman, ma alla fine a risultare decisivo è stato il rigore segnato da un più sempre determinante Blur.

Gear 7 FC vs FC Caesar 4-2

Nuovo allenatore e nuova vita per i Caesar, che dopo aver perso Palombo – il quale ha lasciato per far parte dello staff di Chivu al Parma – hanno trovato soccorso in Luca Diddi, che è stato allenatore degli Stallions nel Mondiale in Messico. Non è bastato questo cambiamento – accompagnato dall’esordio di Nainggolan – però per trovare la prima vittoria, complice anche un Fran Hernandez in versione super per i “Pirati”. Una buona prova comunque per la squadra di En3rix e Faina, che può guardare al futuro con un sorriso dopo il flop delle prime due gare. Ora, però, è tempo di trovare i tre punti.