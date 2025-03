Stallions – Credits: Kings League Lottomatica.sport

La regular season della Kings League Italia si avvia verso le fasi conclusive: tutto quello che è successo nella 7ª giornata

Gol, emozioni e spettacolo nella 7ª giornata della Kings League Lottomatica.sport, ma qual è la novità?

Un altro lunedì di partite è alle spalle, e ormai come spesso accade a farne da padrone è lo show, compagno di viaggio ed elemento in comune di tutte le gare andate in scena alla Fonzies Arena.

4 giornate al termine della regular season, e le gerarchie sono sempre più delineate: è grande bagarre in testa, con gli Stallions che continuano a guardare tutti dall’alto nonostante il distacco da Zeta, TRM e Gear 7 sia rimasto invariato. In fondo alla classifica invece rimangono sempre i Caesar, ancora alla ricerca dei primi punti dello split.

Ecco tutto quello che è successo nella 7ª giornata.

Kings League, la 7ª giornata

Black Lotus FC vs Gear 7 FC 4-5

Inizio di giornata con il botto, in una gara ricca di rimonte e contro-rimonte. I Gear 7 prima vanno sullo 0-3 e poi subiscono 4 gol in 5 minuti, prima di ribaltarla nuovamente con il mago Fran Hernandez – autore di una tripletta. A decidere il match è poi un rigore del presidente ManuuXo, che mantiene vive le speranze di primo posto dei pirati.

Punchers FC vs Circus FC 5-8

Anche qui tanti ribaltoni: i Circus prima vanno avanti e poi si fanno superare tre volte da un Colombo gigante. Nel secondo tempo è però dominio dei viola, che mettono il turbo e segnano 5 gol. I ragazzi di Grenbaud così tornano in zona playoff, mentre i Punchers vanno fuori da quella play-in.

Boomers vs TRM FC 2-6

Prima la paura e poi la gioia per i TRM, che pochi minuti dopo il calcio d’inizio hanno fatto i conti con il brutto infortunio di Marcone, leader tecnico della squadra. La squadra di Marza ha messo subito in chiaro le cose andando avanti 0-4 e gestendo bene il vantaggio, prima di segnare altre due reti nel finale. La rincorsa dei Boomers si ferma dopo due vittorie consecutive, ma Lo Faso e compagni sono comunque in piena zona play-in.

Matteo Perrotti, giocatore della Zeta FC (Crediti: Ufficio Stampa Kings League)

Zeta e Stallions sugli scudi

FC Zeta vs FC Caesar 6-3

Continua la disperata ricerca dei primi tre punti per i Caesar, nonostante una prova di carattere. La squadra allenata da Luca Diddi ha provato a rendere arduo il lavoro dell’FC Zeta, netta favorita alla vigilia che in qualche istante di gara ha faticato prima di dilagare. Da segnalare il secondo rigore di fila sbagliato da Luca Toni.

Alpak FC vs Underdogs FC 5-4

Giornata positiva per gli Alpak, che ritornano alla vittoria e si allontanano dalle zone pericolose della classifica. I biancorosa devono fare i conti con una partita in salita per gran parte del tempo, ma poi hanno la meglio sulla squadra di Mirko Cisco grazie a un super Rossi e ai rigori del presidente Frenezy e del capitano Marin. Notte fonda per gli Underdogs, alla quinta sconfitta consecutiva.

Zebras FC vs Stallions 2-5

Dulcis in fundo la capolista, che continua a guardare tutti dall’alto almeno per un’altra settimana. Come spesso accade gli Stallions fanno gol nell’escalada e durante il “dado”, prima delle due reti su azione del secondo tempo. Paradossalmente neutri i rigori presidenziali, che hanno visto gli specialisti Luca Campolunghi e Blur sbagliare. I “Cavalli” vanno a +2 sulle inseguitrici, con uno spettacolare scontro diretto contro i TRM all’orizzonte.

Kings League Italy, la classifica

Ecco la classifica provvisoria dopo la settima giornata:

Stallions – 18 punti FC Zeta – 16 punti TRM FC – 16 punti Gear 7 FC – 16 punti Zebras FC – 12 punti Circus FC – 12 punti Boomers – 9 punti Black Lotus FC – 8 punti Alpak FC – 7 punti Underdogs FC – 6 punti Punchers FC – 6 punti FC Caesar – 0 punti

1° posto = Playoff: semifinale

2°-6° posto = Play-off: quarti di finale

7°-10° posto = Play in