Kings League Italy, il racconto della 4ª giornata: dominio FC Zeta, gli FC Caeaser non smuovono la classifica

Ancora tanto spettacolo in Kings League Italia: il racconto della quarta giornata, andata in scena lunedì 3 febbraio

Si continua a fare sul serio in Kings League: ogni punto vale oro, soprattutto in ottica qualificazione.

La Kings League Lottomatica.sport continua a dare spettacolo, e quando si è arrivati ormai alla 4ª giornata le gerarchie del campionato si stanno – pian piano – stabilizzando.

FC Zeta domina in lungo e in largo, siglando ben undici gol contro i Boomers. I Black Lotus FC piegano gli Stallions agli shootout in una partita infinita. Goleada delle Zebras FC contro i Circus FC. Gli Alpak FC trovano il riscatto mettendo alle corde FC Caesar. I Gear 7 FC conquistano il bottino grosso contro gli Underdogs FC. Vittoria agli shootout anche per i Punchers FC contro i TRM FC.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio com’è andata questa quarta giornata.

Kings League, la 4ª giornata

BOOMERS – FC ZETA 3-11

Dominio totale FC Zeta, che mette le cose in chiaro sin da subito. Sontuosa la prestazione collettiva: individualmente spicca Perrotti, autore di una tripletta e MVP. Il portiere Buono ci mette la firma con interventi decisivi e una bordata vincente da fuori. Restano solo le briciole per i Boomers di Fedez, che reagiscono timidamente soltanto nella prima parte di secondo tempo. Dal rigore presidenziale di ZW Jackson in poi, però, è un monologo che fissa il risultato sul perentorio 3-11.

BLACK LOTUS FC – STALLIONS 2-2 (2-1 dopo shootout)

Una partita semplicemente INFINITA. I Black Lotus approfittano delle difficoltà degli Stallions, portandosi inizialmente sul doppio vantaggio. Protagonista il portiere Peqini, autore di un gol e tantissime parate di spessore. L’assenza del presidente Blur sembra scoraggiare i suoi ragazzi che, però, la riprendono con uno straordinario gol al volo di Adamo. Agli shootout, Peqini suggella (per l’ennesima volta) la sua prestazione MAIUSCOLA, neutralizzando la battuta decisiva di Curcio e portando in trionfo i Black Lotus. Primo ko stagionale per gli Stallions.

ZEBRAS FC – CIRCUS FC 8-2

Pronti, partenza, via. Le Zebras volano, regalando gol e spettacolo nel segno dell’attaccante Berra, già MVP dello scorso Matchday. Alla festa si unisce il portiere Antonio “Instakeeper” Iuliano con un siluro dalla distanza. Il solito Bertocchi prova a tenere a galla i Circus, ma la serata negativa dei viola viene certificata dal rigore fallito dal presidente Grenbaud. Luca Campolunghi ne approfitta e mette il sigillo sulla terza vittoria consecutiva. Goleada bianconera.

Tante emozioni…e gol

FC CAESAR – ALPAK FC 2-6

Inizio straripante degli Alpak: addirittura tre reti nel primo minuto con la doppietta di Rossi e il colpo da biliardo del portiere Castelli. I Caesar? Non pervenuti. Sul gong – prima del lancio del dado – il team di Frenezy sancisce il suo predominio con un’azione da stropicciarsi gli occhi, finalizzata dall’elegante pallonetto di Lorenzani. Er Faina, in versione imperatore, prova a risollevare i suoi trasformando il rigore presidenziale. Ma gli Alpak, trascinati da Rossi, conquistano la prima vittoria attraverso un mix di solidità e concretezza.

GEAR 7 FC – UNDERDOGS FC 8-6

Girandola assoluta di emozioni: salite tutti sulla giostra. La partita più attesa della giornata non tradisce le aspettative. Ritmi altissimi sin dai primi minuti di gioco, con entrambe le formazioni che rispondono colpo su colpo: da un lato brilla Fran Hernández , dall’altro bomber Picci. Il siluro dello spagnolo sembra indirizzare la partita verso i Gear 7, che poi ne fanno altri tre. L’eroico attaccante degli Underdogs tenta una nuova impresa realizzando ben quattro marcature (di cui una doppia) e riagguantando momentaneamente la parità sul 6-6. Ma il rigore presidenziale di Manuuxo e lo spietato Fran Hernández permettono ai Pirati di conquistare il bottino dei tre punti.

TRM FC – PUNCHERS FC 4-4 (1-2 dopo gli shootout)

Il solito Ciccio Caputo la sblocca a porta spalancata. Ma i Punchers sembrano avere una marcia in più e la ribaltano, fallendo poi l’opportunità dell’immediato tris col rigore presidenziale di Pierino. Dall’altra parte, anche Marzaa fallisce dal dischetto. In seguito, Colombo decide di fare il Caputo della situazione siglando una tripletta. I TRM rinnovano la loro fama, credendoci fino all’ultimo e riprendendola in extremis con una conclusione da lontano di Marcone. Agli shootout, però, Fumagalli ipnotizza Salvaterra e fa gioire i Punchers.

Kings League Italy, la classifica

Ecco la classifica provvisoria dopo la quarta giornata:

Stallions 10 TRM FC 10 Zebras FC 9 Gear 7 FC 9 FC Zeta 8 Underdogs FC 6 Circus FC 6 Punchers FC 5 Alpak FC 4 Boomers 3 Black Lotus FC 2 FC Caesar 0

1° posto = Playoff: semifinale

2°-6° posto = Play-off: quarti di finale

7°-10° posto = Play in