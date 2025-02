Kings League Italia, il racconto della prima giornata

Tutti i presidenti di Kings League Italy (crediti: Ufficio Stampa KL)

La Kings League Italia è ufficialmente iniziata: il racconto della prima giornata

C’è voluto tanto tempo, ma l’attesa è stata ripagata da quanto fatto vedere in campo e fuori.

La Kings League Italia ha aperto le danze il 3 febbraio nella stupenda cornice della Fonzies Arena di Milano, e sin da subito è riuscita nel suo intento: far divertire, intrattenere e allo stesso godere di grande calcio.

Un esordio con il botto, che ha visto la competizione prendere il via con la presentazione e la cerimonia inaugurale a cui hanno partecipato i presidenti, il fondatore Gerard Piqué e l’Head of competition Claudio Marchisio, prima del “fischio d’inizio” ufficiale.

Ma com’è andata questa prima giornata? Andiamolo a scoprire nel dettaglio.

Kings League, la 1ª giornata

Black Lotus FC vs Punchers FC 4-5

Ovviamente 6 partite in programma – dalle 17 alle 22 – tutte intriganti e capaci di lasciare con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Ad aprire il sipario sono state Black Lotus e Punchers, squadre ricche di super wildcards tra cui Ermanno Fumagalli, Jacopo Sala e Yassin Fares. Pronti via, il primo gol nella storia competizione è stato segnato paradossalmente da un portiere, Simone Peqini dei Black Lotus. La partita ha regalato poi grandi emozioni, e si è conclusa con il risultato di 4-5 per la squadra dei PirlasV.

Underdogs FC vs Circus FC 4-2

Buon inizio anche per gli Underdogs di Mirko Cisco, che sin dai primi istanti hanno mostrato grande affinità e ottima organizzazione soprattutto negli 1vs1 e nei 2vs2, grazie soprattutto all’esperienza di gente come Di Cesare, Casapieri e Picci. Il bomber pugliese si è subito reso protagonista con una doppietta pesantissima, decisiva per il 4-2 finale. Buoni spunti da cui ripartire, però, anche per la squadra di Grenbaud.

Boomers vs Gear7 5-7

Uno degli scontri più attesi del primo turno quello tra la squadra di Fedez contro i “Pirati” di Manuuxo, e anche in questo caso se ne sono viste davvero delle belle. Già nei primi minuti gli “ospiti” sono andati avanti di tre reti facendo immaginare una partita a senso unico, ma i Boomers non si sono dati per vinti e sono riusciti addirittura a ribaltare il punteggio, prima della contro rimonta finale. Da segnalare l’ottimo esordio del Monito Perotti.

Loiodice e Brusadelli, giocatori degli Stallions (crediti: Ufficio Stampa KL)

Stallion, TRM, AlpaK: com’è andata

Alpak FC vs FC Zeta 2-2 (1-2 dopo gli shootout)

I primi shootout si sono visti nella partita tra Frenezy e ZW Jackson, gara tra due delle squadre più interessanti di questo torneo. Un errore della difesa rossonera ha portato subito al vantaggio degli “Alpaca”, che però hanno subìto poi un uno-due degli avversari. È arrivato poi il pareggio, e dopo gli errori dal dischetto dei due presidenti la partita è stata decisa in degli shootout con soli tre gol e tante parate: ad avere la meglio è stata la squadra di ZW, che ha guadagnato così 2 punti invece che 3.

Stallions vs Caesar 8-4

Lo scontro più atteso di giornata è stato quello tra gli Stallions di Blur e i Caesar di En3rix e “Er Faina”, arrivata dopo tanti dissing nel prepartita tra i presidenti. Avvio pericoloso per i gialloblù che sono andati subito in svantaggio nell’1-contro-1, ma sono riusciti in pochi minuti a ribaltare il risultato. Dopodiché, dopo il 2-2, si è assistito a una vera e propria lezione di calcio nel segno di Lo Iodice, Stojkovic e Brusadelli, prima della rete del definitivo 8-4 segnata su rigore da Bonolis.

Zebras vs TRM 2-4

Dulcis in fundo, un’altra partita con due protagonisti importanti come Luca Campolunghi e Marza. Una gara più tattica che scoppiettante, che ha visto i TRM andare sullo 0-1 pochi minuti dopo il calcio d’inizio e gestire poi il vantaggio; i gialloneri hanno poi segnato altri 3 gol grazie a un super Caputo, prima di subire la rete doppia di Tarasco, inutile però ai fini del risultato.

Prima giornata dunque che si è conclusa con tanti risultati sorprendenti, e che vede ora in testa Stallions, Gear7, TRM, Underdogs e Punchers. Al prossimo turno, sarà già tempo di scontri al vertice e di primi verdetti.