Kings League Italia, ecco Florenzi: farà parte dei nuovi BigBro

L’ex difensore di Roma e Milan, Alessandro Florenzi, entrerà a far parte della Kings League Italia: sarà un giocatore dei BigBro di Moonryde

Verso fine agosto aveva annunciato l’addio al Milan e al calcio, dopo una stagione che l’ha visto vincere un Europeo, una Serie A, un campionato Primavera, una Coppa francese e una Supercoppa francese.

Ora, Alessandro Florenzi è già pronto a tornare in campo. Non in uno stadio di calcio a 11, ma nel magico mondo a 7 della Kings League Lottomatico.sport Italy.

Precisamente, lo farà in una delle due nuove squadre annunciate: quella di Moonryde, il famoso content creator e streamer nonché giocatore professionista dei videogiochi.

Un innesto di grande importanza per la formazione dei BigBro (questo il nome della nuova squadra) ma per tutta la competizione stessa, che sta continuando ad attirare sempre più volti importanti del calcio.

Kings League, arriva Florenzi

Sui social, l’ex giocatore di Roma, Milan e Psg (tra le altre) è già apparso diverse volte, diventando celebre per il simpatico nickname “Spizzingrillo“. Proprio con questo acronimo è stato presentato il giocatore sui profili ufficiali della pagina del club dei BigBro, che è pronta dunque ad accogliere un Campione di livello assoluto.

Ma le sorprese non finisco qui dato che l’11 ottobre saranno rivelate tutte le novità della nuova stagione della Kings League, che dopo l’enorme successo del primo split è pronta a tornare a dare spettacolo.