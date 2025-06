I Troncos si rivelano nuovamente letali per le squadre italiane: Gear7 eliminati dal Mondiale per Club di Kings League

Niente da fare per i Gear7 di Manuuxo. I pirati si devono arrendere di fronte ai Los Troncos, che accedono così alle semifinali del secondo Mondiale per Club di Kings League.

Non bastano i gol del solito Domenico Rossi e le parate di Gianmarco Chironi. Gli spagnoli si rivelano nuovamente superiori rispetto alle squadre italiane e, dopo aver sconfitto i TRM nel match di apertura, si impongono anche sui Gear7 per 5-4. Fatale il golden gol dopo una partita dominata per lunghi tratti.

Lo straordinario cammino di capitan Alessandro Gelsi e compagni si interrompe dunque ai quarti di finale. Un traguardo comunque da sottolineare, visto che sono diventati la squadra italiana che è riuscita ad arrivare più avanti in un Mondiale per Club (superando gli Stallions del Messico, eliminati agli ottavi dai Porcinos poi vincitori del trofeo).

La sconfitta agli shootout contro i Karasu, poi la vittoria contro gli Olimpo nel loser bracket e lo straordinario successo contro gli strafavoriti dei Jijantes alla last chance per accedere agli ottavi. A seguire, anche la vittoria nel derby italiano contro gli Zeta di ZW Jackson. Ora, però, l’addio alla competizione, con la finale che si disputerà sabato 14 giugno a La Défense Arena di Parigi.

Kings League, Domenico Rossi non basta: Gear7 sconfitti dai Los Troncos al Mondiale

La solita partenza razzo di Domenico Rossi, chiamato a sostituire l’infortunato Fran Hernandez per la rassegna mondiale, non è bastato. Così come le parate di Gianmarco Chironi, la carica di Ale Gelsi e le tattiche di Pol Font dalla panchina. Alla Cupra Arena di Parigi finisce 5-4 al Golden gol.

I Gear7 si devono arrendere davanti ai Los Troncos, che mettono in campo tutta la loro esperienza e trovano il gol quasi all’ultimo secondo dopo essersi trovati a rincorrere fin dal primo minuto. Un traguardo però da non trascurare e anzi, da sottolineare. Se la Kings League Spagna è al quinto split concluso, in Italia a settembre inizierà solamente il secondo.