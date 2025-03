Nasce la Kings League France: anche calciatori in attività tra i presidenti

La Kings League sbarca anche in Francia. La lega fondata dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué ha annunciato ufficialmente la nascita della Kings League France, che inizierà tra circa un mese.

Tra i presidenti ci saranno anche tre calciatori in attività di fama internazionale, volti della nazionale francese e dei rispettivi club di appartenenza.

Si tratta di Jules Koundé, difensore del Barcellona, Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid e del portiere del Milan Mike Maignan, che saranno i presidenti di una delle squadre al via della competizione.

Ci saranno anche alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, come l’ex Milan, campione del mondo con la Francia nel 2018, Adil Rami, e l’ex Roma e Milan Jeremy Menez, che avrà al suo fianco Samir Nasri, ex calciatore dell’Arsenal e del Manchester City in Premier League.

Kings League France, l’elenco dei presidenti

Le squadre partecipanti al torneo saranno 8 e, come in Italia, tra i presidenti ci saranno anche noti personaggi social francesi, come youtuber e streamer. Di seguito l’elenco completo.

Jules Koundé , Aurélien Tchouaméni e Mike Maignan

, e Amine, Samir Nasri e Jérémy Ménez

e Maxime Biaggi, Squuezie e Djilsi

Michou

Pfut

Domingo

Kameto

Adil Rami