Decise le due squadre che si affronteranno Il 22 maggio all’Inalpi Arena: la sfida in finale sarà tra Zeta e TRM

Dopo mesi di attesa e lunedì colmi di emozioni, rimonte e controrimonte, è finalmente arrivato il momento della finale del primo split di Kings League Lottomatica.sport Italy.

Se le qualificate al Mondiale di Parigi sono ben quattro (Zeta, Boomers, Gear7 e TRM) solo due sono quelle che si giocheranno la Coppa all’Inalpi Arena.

Alla luce dei risultati di lunedì 12 maggio 2025, saranno dunque gli Zeta di ZW Jackson e Luca Toni contro i TRM di TheRealMarza.

Da una parte a Matteo Perrotti, Fabio Di Mauro e Alessio Buono vestiti di rossonero. Dall’altra Ciccio Caputo, Alessandro Colombo e Just Rohn.

Kings League, in finale Zeta contro TRM

Sarà stata la posta in palio che si è fatta sempre più bollente, ma per gli amanti del calcio i quarti di finale e la semifinale di Kings League Lottomatica.sport Italy sono valsi una stagione intera. Scontri di gioco, discussioni ma soprattutto gol e giocate fenomenali, degne delle migliori squadre arrivate fino in fondo alla competizione.

E a sfidarsi alla finale a Torino saranno gli Zeta di Zw Jackson, usciti vittoriosi all’ultimo respiro dal confronto contro i Boomers di Fedez e i Trm di Marza. Una sfida che può sembrare a tratti romantica, vista la presenza di Toni e Brocchi da una parte e di Caputo dall’altra. Altri tempi -forse – ma soprattutto, attualità. In palio la gloria e l’onore di diventare la prima squadra “Campione d’Italia”: appuntamento a giovedì 22 maggio. Noi non vediamo l’ora, e voi?