Gli FC Zeta hanno annunciato una nuova wildcard: Koffi Djidji, ex difensore del Torino, giocherà in Kings League

Il difensore ivoriano ex Torino e Crotone è pronto per una nuova avventura.

Djidji, attualmente svincolato, è infatti una nuova wildcard degli FC Zeta, la squadra di ZW Jackson che la passata stagione ha perso in finale contro i TRM.

Un altro ex Serie A, dopo Florenzi e Moscardelli, sbarca così in Kings League.

Il giocatore andrà così a rinforzare la squadra, che nel primo match di Kings Cup ha perso 4-1 contro i D-Power di Bobo Vieri e Diletta Leotta.

Com’è andato il primo turno di Kings Cup

Si è già concluso il primo turno di Kings Cup, che si è disputato lunedì 20 ottobre alla Fonzies Arena.

Nel gruppo A Caesar, Alpak e Circus hanno sconfitto, tutte e tre agli shootout, rispettivamente BIGBRO, Gear7 e Underdogs. Nel gruppo B, invece D-Power, Stallions e TRM hanno battuto nei regolamentari Zeta, Zebras e Boomers.