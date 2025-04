La Kings League è pronta ad accogliere un nuovo giocatore: i FC Caesar sono in trattativa con la Cavese 1919 per Ciro Loreto.

Un altro passo per la Kings League, il campionato di calcio 7 contro 7 creato da Gerard Piqué che unisce sport, spettacolo e contenuti digitali.

La competizione, nota per attrarre ex professionisti, streamer e volti noti del web, potrebbe accogliere per la prima volta un giocatore attualmente tesserato in Serie C italiana: si tratta di Ciro Loreto, difensore della Cavese, classe 1998.

Il centrale napoletano, cresciuto nelle giovanili del Napoli e con un passato anche in Serie D tra le fila di Savoia, Nocerina e Portici, è in trattativa con i FC Caesar, squadra capitanata da Damiano “Er Faina” Coccia e En3rix, due tra i creator più seguiti del panorama italiano.

Il difensore andrebbe a sostituire Radja Nainggolan, assente in vista della undicesima giornata.

Kings League, Ciro Loreto ai FC Caesar

Ciro Loreto è pronto a esordire in Kings League. Nella giornata di lunedì, si giocherà l’undicesima giornata della competizione, e i FC Caesar saranno impegnati nel match contro i Boomers.

La squadra rossonera è in trattativa per un rinforzo d’esperienza e talento, pronto a portare solidità difensiva e spirito agonistico in una lega dove show e tecnica vanno di pari passo.

Il difensore avrà il compito di garantire maggiore solidità a una squadra fortemente in difficoltà e con la propria classifica da ribaltare.