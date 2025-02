La Kings League sbarca in Brasile: Kaká presidente della nuova lega

La Kings League sbarca in Brasile: sarà Kakà il presidente del torneo che si giocherà in Sudamerica.

La Kings League continua la sua espansione globale e approda ufficialmente in Brasile. Dopo il trionfo della nazionale brasiliana nella Kings World Cup Nations, il torneo ideato da Gerard Piqué giocato interamente in Italia, fa un nuovo passo avanti con la creazione della competizione in Brasile.

L’annuncio è stato dato durante un esclusivo evento al Rosewood Hotel di San Paolo, dove è stata presentata la lega, i presidenti delle squadre e il draft per la selezione dei giocatori. A guidare il progetto sarà l’ex fuoriclasse del Milan Kaká, nominato Presidente della Kings League Brazil. Accanto a lui, anche Neymar Jr., che ricoprirà il ruolo di Presidente della squadra Furia F.C..

La Kings League Brazil non sarà solo un evento sportivo, ma un fenomeno di intrattenimento che coinvolgerà icone del calcio e della cultura pop brasiliana. Tra i protagonisti di questo nuovo progetto ci sarà Luva de Pedreiro, celebre star di YouTube, che assumerà la presidenza del Capim FC.

Anche il noto cantante funk MC Hariel entrerà a far parte della competizione con il Funkbol Clube, mentre il celebre streamer Gaules guiderà il G3X FC. La musicista Ludmilla, vincitrice di un Grammy, sarà invece la presidente dell’FC Real Elite. Infine, Kelvin Oliveira, attaccante che ha trascinato il Brasile al titolo nella Kings World Cup Nations, affiancherà Gaules alla guida del G3X FC come co-presidente. Adidas sarà il partner ufficiale della lega, fornendo divise, equipaggiamento e il pallone ufficiale.

L’obiettivo della Kings League è trasformare il modo in cui il calcio viene vissuto, fondendo il gioco con il mondo degli esports e delle piattaforme digitali. Gli incontri saranno trasmessi su Twitch, YouTube, TikTok e Kick, oltre a importanti network televisivi come ESPN, Sky Sport, CBS Golazo Network e CazeTV in Brasile.

Djamel Agaoua, CEO della Kings League, ha sottolineato l’importanza del progetto: “I tifosi brasiliani ci seguono fin dalla nascita della Kings League e meritavano una lega tutta loro. Il potenziale in Brasile è enorme e vogliamo lasciare un’eredità duratura”.

Anche Kaká si è detto entusiasta della sua nuova avventura: “Il progetto di Gerard è incredibile e voglio contribuire a plasmare il futuro del calcio in Brasile. Non vedo l’ora di accogliere nuovi tifosi e costruire qualcosa di speciale”. L’ex giocatore del Milan ricoprirà lo stesso ruolo che Zlatan Ibrahimovic ha nella competizione italiana.

Con un format innovativo, una squadra di volti noti e una strategia di espansione ben strutturata, la competizione tutta brasiliana promette di essere un successo, portando un nuovo modo di vivere il calcio in uno dei Paesi che lo ha reso leggenda.