L’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci giocherà per i Boomers di Fedez in Kings League: esordio sabato 10 maggio

Esultanza iconica, tra i difensori più forti e vincenti degli ultimi 15 anni: i Boomers hanno chiudso una delle trattative più clamorose della Kings League Lottomatica.sport Italy.

Leonardo Bonucci disputerà i playoff di Kings League con la squadra di Fedez.

Appuntamento a sabato 10 maggio contro gli Stallions di Blur, per una partita che vale l’accesso al Mondiale per Club a Parigi.

Dopo aver preso parte ai Mondiali a Nazioni (insieme a Caputo), l’ex calciatore di Juventus e Milan potrebbe ritornare sul campo di calcio a 7 più famoso d’Europa.

Kings League, Bonucci approda ai Boomers di Fedez

Un colpo da novanta quello registrato dalla squadra presidenziata da Fedez. Leonardo Bonucci è pronto a tornare alla Fonzies Arena, dove aveva già giocato con l’Italia portando la fascia al braccio in occasione della Kings World Cup Nations.

Manifestazione sfortunata per gli Azzurra Kings, conclusa dopo due partite a seguito delle sconfitte subite contro Giappone e Spagna. Il difensore azzurro ex Juventus riparte dunque dal campionato italiano, dove sfiderà gli Stallions di Blur in una sfida già decisiva, che vale la semifinale del torneo ma soprattutto la qualificazione al Mondiale per Club che si disputerà a giugno a Parigi.