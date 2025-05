Multe e squalifiche molto pesanti dopo quanto accaduto tra Fedez, Blur e non solo in Boomers-Stallions

È successo di tutto in occasione di Boomers-Stallions, partita valida per i quarti di finale playoff di Kings League Lottomatica.sport Italy, disputata nella serata di sabato 10 maggio 2025. In palio c’era la qualificazione al Mondiale per Club di Parigi, che si svolgerà a inizio giugno.

Prima il gol doppio del 3-2 di Dennis Stojkovic a tempo quasi scaduto, poi le proteste dei Boomers che chiedevano a gran voce un fallo di mano a inizio azione. E così il presidente, rapper e imprenditore Federico Lucia, in arte Fedez, è entrato in campo per farsi sentire.

Da lì un’escalation tra i vari componenti delle due squadre e in particolare una rissa sfiorata proprio tra Fedez e Gianmarco Tocco, in arte Blur, presidente degli Stallions. Poco dopo, comunque, la contro rimonta dei Boomers grazie al rigore trasformato da Simone Lo Faso oltre il 40′.

Al termine del match, dunque, altre proteste da parte degli Stallions, che si sono visti sfuggire una qualificazione che era ormai in mano. La Lega, per far fronte a quanto visto, ha preso seri provvedimenti con squalifiche pesanti e multe in ottica mercato.

Kings League, multe per le squadre di Fedez e Blur

Di seguito riportiamo il comunicato della Lega sui provvedimenti disciplinari presi dopo un’ultima giornata infuocata e la rissa sfiorata tra Blur e Fedez, ma non solo. Squalificati l’ex portiere del Milan Valerio Fiori, oggi preparatore dei portieri dei Boomers, e Francesco Marzano, direttore sportivo degli Stallions. Multe di 5 milioni secondo l’economia virtuale, in ottica mercato, per entrambi i club.

“GK Coach Valerio Fiori (Boomers) – In occasione del gol del 4-3 da parte della squadra avversaria, Valerio Fiori si avvicinava all’arbitro con atteggiamento minaccioso, proferendo espressioni volgari e intimidatorie. Nonostante l’invito dell’arbitro ad allontanarsi, il comportamento offensivo è stato reiterato, coinvolgendo anche alcuni calciatori avversari. – Cinque giornate di squalifica“.

“Sporting Director Francesco Marzano (Stallions) – Al termine della gara, Francesco Marzano inveiva nei confronti dell’arbitro e dei suoi collaboratori, utilizzando espressioni volgari e intimidatorie. Successivamente, nel corner audio, reiterava tali offese e ingiurie con atteggiamento fortemente minaccioso e intimidatorio. In un secondo momento, si avvicinava anche ai membri dell’organizzazione della competizione, mantenendo lo stesso comportamento offensivo e intimidatorio. – Otto giornate di squalifica“.