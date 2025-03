Kings League, i Black Lotus: presidente, allenatore e giocatori

Tutto quello che c’è da sapere sui Black Lotus, club di Kings League con presidenti Sergio Cruz Pereira e Off Samuel

Da un lato un italo-brasiliano, ex calciatore cresciuto nelle giovanili dei più grandi club del Brasile e passato in Italia anche per il Chievo; dall’altro un giovane youtuber con la passione per la musica e il calcio. Un progetto importante e ambizioso che racchiude tutto in due parole: Black Lotus. È questa una delle 12 squadre partecipanti alla Kings League Lottomatica.sport.

Sergio Cruz e Off Samuel, chi sono i presidenti dei Black Lotus

Fare grandi cose, insieme. È questo l’obiettivo di Sergio Cruz Pereira e Off Samuel, due ragazzi che si sono ritrovati grazie ai social e che non si sono più lasciati, fino a diventare compagni di presidenza in Kings League. Sergio è un ex calciatore nato a Rio de Janeiro, cresciuto nei settori giovanili di Botafogo, Flamengo e Vasco e trasferitosi poi in Italia, dove ha continuato a giocare a livelli dilettantistici. Samuel è invece uno youtuber con dei trascorsi musicali, che conta anche una partecipazione alle audizioni di XFactor.

L’allenatore Andrea Rombolà

Già un cambio in panchina per i Black Lotus, che dopo 3 giornate e 0 vittorie si sono separati da Glen Mare per accogliere Andrea Rombolà, profilo inedito per la competizione. Rombolà è un tour manager con esperienza nel mondo del calcio, che all’esordio nella panchina dei Black Lotus ha subito trovato una vittoria.

Kings League, il roster

Simone Peqini (POR)

Samuele Grazi (POR)

Matteo Sanna (DIF)

Matteo Citterio (DIF) – Wild card

Marco Cioaza (DIF)

Dejan Danza (DIF)

Kevin Bradu (CEN)

Badr eddine Manaf (CEN)

Marco Baioni (CEN)

Nicola Antonucci (ATT)

Luca Gogliormella (ATT)

Fatjon Suma (ATT)

Andrea Filipi (ATT) – Wild card

Off Samuel (ATT) – Wild card

Una rosa giovane ma con elementi importanti quella dei Black Lotus, che come wild cards hanno scelto diversi profili. Tra questi c’è Marco Citterio, difensore di livello con un passato in Goa7 League e Off Samuel, che da presidente ha deciso di mettersi in gioco al 100%.