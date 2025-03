La quinta giornata inizia con il botto: ecco cos’è successo nel primo match tra Black Lotus e Caesar

In Kings League non ci si annoia mai. La quinta giornata del torneo di calcio a 7 più famoso d’Europa inizia con il botto.

C’era tanta attesa per i rinnovati Caesar che, dal mercato, hanno pescato le wild card Loiodice e Picci per cercare di ribaltare una classifica che, per ora, li vede all’ultimo posto.

Alla prima dei “nuovi” Caesar è accaduto tutto quello che non doveva succedere: in pochissimi minuti, infatti, ci sono state due espulsioni.

Ecco cos’è successo.

Caesar, espulsi Bellusci e Loiodice: Picci in porta

La prima espulsione è per l’altro nuovo innesto Nicola Loiodice per fallo da ultimo uomo.

Colpi di scena che non terminano qua: pochi istanti dopo, anche Giuseppe Bellusci ha ricevuto il cartellino rosso. Ammonito all’8′ appena entrato, pochi minuti più tardi è stato poi espulso per doppio giallo a causa di un cambio ritenuto non regolamentare.

Un comportamento che ha causato lo shootout. E proprio in quella occasione, il portiere ha fatto fallo ed è stato ammonito. Risultato? Rigore e “Loco” Picci in porta.