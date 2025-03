I biglietti per la finale della Kings League Lottomatica-sport Italia: quando usciranno e i prezzi.

La Kings League Italia continua a regalare spettacolo con un mix unico di calcio e intrattenimento. Le giocate di talenti come Fran Hernández e il bomber Picci stanno infiammando il torneo, mentre i rigori presidenziali aggiungono un tocco di imprevedibilità e show.

Con la stagione che si avvicina al suo momento clou, cresce l’attesa per la finale, un evento destinato a catalizzare l’attenzione degli appassionati.

Per chi non vuole perdersi l’appuntamento decisivo, la data da segnare in calendario è il 31 marzo, quando saranno in vendita i biglietti per la finale della Kings League Italia 2025, che si disputerà all’Inalpi Arena di Torino.

A differenza della regular season, che si disputa al Centro Sportivo Vismara di Milano con accesso su invito, i ticket per la finale saranno disponibili in vendita libera, con una modalità simile a quella adottata per la Kings League World Cup Nations 2025 all’Allianz Stadium.

I prezzi della finale di Kings League Italia

I prezzi ufficiali non sono ancora stati annunciati, ma è probabile che seguiranno lo stesso schema della competizione internazionale, con costi che nella precedente edizione variavano da 14 a 179 euro.

L’entusiasmo è alle stelle, e la corsa ai biglietti si preannuncia serrata per assistere all’atto conclusivo di un torneo che sta riscrivendo le regole dello spettacolo calcistico.

La data da segnarsi sul calendario è quella del 31 marzo: l’Inalpi Arena di Torino sarà il teatro della finale della competizione italiana.