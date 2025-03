Alla scoperta dei segreti della Kings League Italy: ecco Kings Corner by GDM

Le voci dei protagonisti, battute e provocazioni nel post partita: arriva Kings Corner by GDM

Un nuovo format alla scoperta dei protagonisti di ogni giornata di Kings League Lottomatica.sport. Questo – ma anche tanto altro – è KINGS CORNER by GDM.

A caldo, subito dopo il fischio finale di ognuna delle sei partite, raccogliamo le impressioni di chi si è messo in mostra sul campo tra scherzi, battute, provocazioni e retroscena imperdibili!

Un modo per scoprire da dentro la Kings League e chi sono davvero i protagonisti attraverso le loro voci e le loro sensazioni. Tra amicizie, promesse e tanto altro che non traspare dalle loro gesta in campo.

Abbiamo quindi deciso di iniziare un nuovo format sul canale YouTube “GianlucaDiMarzioTv” per provare a farvi vivere una Kings League diversa. La prima puntata di Kings Corner by GDM è già online: sette ospiti per 21 minuti tutti da vivere, cosa stai aspettando? Corri a vederlo!

