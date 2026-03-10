Kimmich perde tempo, Musah non ci sta: cosa è successo

Dopo il giallo già preso da Olise e nonostante il 6-0, altro giallo preso dal Bayern Monaco per perdita di tempo. Questa volta i protagonisti sono stati due: Joshua Kimmich e Yunus Musah.

Il capitano dei tedeschi, infatti, ha rallentato la ripresa del gioco, aspettando, nonostante il richiamo dell’arbitro, a battere un calcio di punizioni.

Dopo diversi secondi trascorsi, il numero 6 nerazzurro come risposta al comportamento dell’avversario è corso verso il pallone, calciandoglielo contro.

L’arbitro ha ammonito entrambi e ha sollecitato, una volta ancora, Kimmich a velocizzare la battuta