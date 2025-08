Kilicsoy in arrivo a Cagliari: sarà allo stadio per l’amichevole contro il Saint-Etienne

Il Cagliari si prepara ad accogliere Semih Kilicsoy: l’attaccante turco sarà allo stadio per assistere all’amichevole contro il Saint-Etienne

Semih Kilicsoy si prepara a iniziare l’avventura in maglia Cagliari. L’attaccante classe 2005, arrivato a Fiumicino nella giornata di ieri 1 agosto, questa sera sarà allo stadio per assistere alla sfida tra i rossoblù e il Saint-Etienne. Il fischio d’inizio è in programma per le 20:30.

L’affare tra i sardi e il Besiktas si è concluso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Protagonista anche con la Turchia U21, nell’ultima stagione ha collezionato 46 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dei bianconeri, segnando 3 gol e servendo 6 assist.