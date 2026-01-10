Due titoli a 20 anni e la crescita con l’Ungheria: chi è Alex Toth, centrocampista seguito dalla Lazio

Due titoli vinti con il Ferencvaros e le chiamate con l’Ungheria di Marco Rossi: chi è Alex Toth, il centrocampista seguito dalla Lazio

Talento e giovani per tenere un nuovo passo. La filosofia di mercato della Lazio, soprattutto in questi giorni, è chiara: i biancocelesti sono una delle squadre più attive sul mercato, e hanno già accolto Petar Ratkov e Kenneth Taylor.

Ma non finisce qui. La Lazio, infatti, vuole rinforzarsi ancora in più reparti, e per tornare al capitolo giovani resta in lista il nome di Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros. La carta d’identità recita 23 ottobre 2005: il talento ungherese ha compiuto vent’anni pochi mesi fa, e da giorni ha attirato l’interesse dei biancocelesti, ma non solo.

Toth è già uno dei punti fermi del club biancoverde, con cui ha esordito in prima squadra nel 2023. Nel frattempo, oltre alla maglia del Ferencvaros continua a vestire anche quella della Nazionale ungherese, con cui è cresciuto fin dall’Under 17.

In questa stagione ha giocato 14 gare, la maggior parte da titolare, e sta convincendo anche il CT dell’Ungheria Marco Rossi, che sta continuando a schierarlo e a dargli fiducia: la Lazio continua a seguirlo e prende appunti.

La crescita in Nazionale e il filo rosso del Ferencvaros: chi è Alex Toth

Da Budapest… a Budapest, ma con un’altra maglia. Toth è cresciuto nelle giovanili del Gloriett SE, club con cui è cresciuto fin da quando aveva 5 anni, prima di passare al Ferencvaros. La squadra biancoverde è il filo rosso della sua carriera fin qui, durante la quale ha vestito anche le maglie dell’Honved (nel settore giovanili) e del Soroksar, entrambi club del campionato ungherese, ma solo per alcune parentesi. È proprio con il Ferencvaros, infatti, che il talento di Toth fiorisce e si consolida con vittorie importanti: nelle ultime due stagioni il centrocampista ha aumentato il suo minutaggio, e ha già messo in bacheca due scudetti a soli vent’anni.

Su un binario parallelo, come dicevamo, il classe 2005 sta coltivando il sogno Nazionale. Dall’Under 17 ha giocato in tutte le selezioni giovanili, trovando poi la prima chiamata del CT Marco Rossi nel marzo dello scorso anno. Con la Nazionale maggiore ha giocato 9 volte, incluse le gare della qualificazione al Mondiale, concluse con l’amaro in bocca per l’Ungheria. Per Toth, però, questo è stato solo il primo di tanti momenti di una carriera promettente: la Lazio non lo perde di vista.