La nuova vita di Boateng: “Voglio fare l’agente mettendo il mio nome e la mia immagine”

A 38 anni, Kevin-Prince Boateng inizia la sua seconda vita nel mondo del calcio

Continuerà nel mondo del calcio la vita di Kevin-Prince Boateng, anche se lontano dal campo. L’ex trequartista, che in Italia abbiamo visto con le maglie di Sassuolo, Fiorentina, Monza e soprattutto Milan, si è ritirato dopo l’ultima esperienza all’Hertha Berlino.

A 38 anni, è iniziata la sua nuova avventura come agente, dopo essere diventato co-fondatore dell’agenza Rookie & Champ la scorsa estate.

In un’intervista pubblicata sul canale YouTube di TrasnferRoom, Boateng ha parlato di questa nuova vita e di cosa significhi per lui fare l’agente.

Di seguito il suo racconto sulla sua agenzia e i suoi obiettivi.

Boateng: “Voglio portare i talenti di Berlino fino ai più importanti palcoscenici del calcio”

In questa intervista, Boateng ha parlato dei motivi della nascita della sua agenzia: “L’obiettivo di Rookie & Champ è quello di portare i talenti berlinesi sui più grandi palcoscenici del calcio. Puntiamo in particolare sulla qualità. Quello che ho sempre detto è che se entrerò nel giro degli agenti, voglio aiutare questa agenzia con il mio nome, con la mia immagine. Voglio farlo in un certo modo e in una certa maniera. Daremo ai giocatori tutti gli esami di cui hanno bisogno per il corpo, le analisi del sangue, l’alimentazione, l’allenamento extra, l’allenamento tattico, il mental coaching. Riceveranno tutto in una settimana. Abbiamo investito molto tempo e molto denaro per preparare questi giocatori a 18 anni in modo che non ci sia nulla che li possa scuotere“.

Quella della sua agenzia è quindi una visione molto chiara: “Anche quando sono qui con i club e stanno cercando dei giocatori, dico loro che se prendono un giocatore Rookie & Champ a 18 anni è pronto per tutto. È pronto a tirare un rigore davanti a 50.000 persone. Dico sempre quando entro nella loro villa e vedo tutto quello che hanno che se avessi avuto questo, avrei giocato 10 anni di fila nel Real Madrid”.