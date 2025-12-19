Kévin Mouanga: “Fiorentina, che delusione. Ultima in Serie A con quei campioni, com’è possibile?”

Le parole del difensore del Losanna ai microfoni di gianlucadimarzio.com al termine della sfida contro la Fiorentina.

La Fiorentina si qualifica per i playoff di UEFA Conference League nonostante la sconfitta contro il Losanna. Al termine del match ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com Kèvin Mouanga, difensore del Losanna.

Al centro del discorso del classe 2000 le sensazioni provate in campo giocando contro la Fiorentina, che non riesce ad uscire da un momento decisamente complicato.

Mouanga ha parlato della prestazione della sua squadra in relazione a quella dei suoi avversari: “Li abbiamo bloccati bene perché la Fiorentina ha giocatori che possono fare la differenza da un momento all’altro. Siamo rimasti concentrati, facendo la miglior partita possibile. Loro sono stati poco pericolosi ma contro giocatori così prevale la cautela.

Sulla partita giocata dai ragazzi di Vanoli aggiunge: “Hanno perso e perciò uno non può dire che abbiano fatto una buona gara. Però il merito è anche di noi giocatori del Losanna per essere riusciti a tenerli a bada”. Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Losanna, le parole di Mouanga

Il difensore del Losanna ha continuato provando a spiegare quali siano state le principali difficoltà che ha notato nella Fiorentina: “Francamente quando sei in campo non pensi a queste cose, il nostro focus era su come bloccarli. Hanno Piccoli che è un giocatore molto attivo e Dzeko che ha una grande tecnica. Non era facile. Se mancava connessione tra i reparti? Difficile dirlo da avversario, tocca essere dentro per capire. Però era dura capire quale fosse il loro piano di gioco…”.

Infine ha concluso parlando dell’ultimo posto della squadra viola in Serie A: “Sono sorpreso se teniamo conto dei calciatori che hanno. Con quei giocatori ultimi in campionato… sono davvero senza parole. Però chi ve lo dice che nella seconda parte di stagione non possano risalire la china. Ma ci vogliono tanti punti”.



A cura di Alessandro Schiavone