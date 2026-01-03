Kampl lascia il Lipsia dopo la morte del fratello: ritorna a casa per stare vicino al padre

Dopo la morte del fratello e per stare vicino al padre, il centrocampista annuncia l’addio al club tedesco dopo otto anni e mezzo

Kevin Kampl ha annunciato l’addio al Lipsia, una decisione maturata dopo la tragica scomparsa del fratello.

Il centrocampista sloveno ha spiegato che, in momenti come questi, le priorità vanno oltre il calcio. “Dopo tanti anni ho capito che è arrivato il momento di tornare a casa“, ha dichiarato, sottolineando anche le condizioni di salute del padre e il desiderio di stargli vicino.

Kampl chiude così un capitolo lungo otto anni e mezzo. Nel suo messaggio di commiato ha ringraziato i tifosi, il club e tutti i collaboratori per il sostegno ricevuto. Un addio toccante, carico di emozione.