Kevin Diks: “Devastato dalla morte di Astori nel 2018. Bundesliga meglio della Serie A”

Le parole di Kevin Diks sul suo passato alla Fiorentina.

Kevin Diks è tornato a parlare della sua esperienza alla Fiorentina. “Ho vissuto tante belle cose lì e poi è stata la mia prima esperienza all’estero. Ma a dire il vero io ho questa sensazione di avere un conto in sospeso con la Fiorentina perché le cose non sono andate come avrei voluto. Ma fa parte del calcio“, ha spiegato ai nostri microfoni l’attuale difensore del Borussia Mönchengladbach.

Tra i ricordi anche la grande tragedia della morte di Astori a marzo 2018: “All’epoca ero in prestito al Feyenoord e avevo letto la notizia alla svelta quella mattina. La prima cosa che ho fatto è stato scrivere ad alcuni compagni di squadra. Conoscevo Davide, era uno dei pochi giocatori di quella Fiorentina che parlava inglese. Mi aiutò molto, giocavamo a due tocchi in palestra. La conferma della notizia mi ha devastato e sono subito corso in Italia per il funerale e per onorare la sua memoria insieme ai compagni“.

Tornando al presente, Diks si è soffermato anche sull’ex viola Pioli: “So che è stato esonerato, seguo ancora la Fiorentina. Nel calcio a volte le cose non vanno come vorresti ma fa parte del gioco“.

Infine un paragone tra la Bundesliga, dove gioca ora, e la Serie A: “In Serie A ho fatto poche partite… chissà che non possa cambiare. Mi piacciono entrambi i campionati ma se proprio devo scegliere dico Bundesliga“.

A cura di Alessandro Schiavone