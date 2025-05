L’annuncio di Kevin De Bruyne sul suo futuro

Dopo aver perso la finale di FA Cup contro il Crystal Palace, il Manchester City di Guardiola dovrà guadagnarsi l’Europa in campionato.

Attualmente al 6° posto in Premier League, Haaland e compagni sono ancora in corsa per la Champions League e per tutte le altre competizioni europee, ma nulla è ancora così certo.

Da decifrare c’è anche poi il futuro di Kevin De Bruyne, che è tornato a parlare al riguardo dopo che alcune voci di mercato lo hanno accostato a diversi club.

Il calciatore belga non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione dopo ben 10 anni trascorsi con la maglia dei Citizens, e il suo futuro resta ancora tutto da scrivere.

L’annuncio di Kevin De Bruyne sul suo futuro

Sul suo futuro, De Bruyne ha dichiarato: “Sto parlando con alcuni club per quello che sarà. Voglio giocare ancora ad alti livelli”.

Sulla possibilità di restare in Inghilterra: “Forse, ma dipende dal progetto che mi verrà presentato. Non ho più 20 anni, ho una famiglia e dei figli piccoli: le mie decisioni non riguardano solo me e non sarà facile decidere”.