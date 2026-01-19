Juventus, nuovi contatti per Kessié a giugno
La Juventus vuole riportare in Italia Frank Kessie: ci sono stati nuovi contatti
La Juventus continua a lavorare sul futuro. I bianconeri stanno lavorando anche per il prossimo mercato di giugno.
Si lavora per riportare in Italia Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan, da 3 stagioni all’Al Ahli, può essere una concreta opportunità per giugno essendo in scadenza di contratto.
Nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, ci sono stati nuovi contatti tra le due parti.