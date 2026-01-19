Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, nuovi contatti per Kessié a giugno

Gianluca Di Marzio 19 Gennaio 2026
Frank Kessié (imago)
La Juventus vuole riportare in Italia Frank Kessie: ci sono stati nuovi contatti 

La Juventus continua a lavorare sul futuro. I bianconeri stanno lavorando anche per il prossimo mercato di giugno.

Si lavora per riportare in Italia Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan, da 3 stagioni all’Al Ahli, può essere una concreta opportunità per giugno essendo in scadenza di contratto.

Nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, ci sono stati nuovi contatti tra le due parti.