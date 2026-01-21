Juventus, ieri incontro in sede con l’agente di Kessié: le parti si riaggiorneranno a fine mercato

La Juventus continua a trattare per Frank Kessié in vista del mercato di giugno: ieri incontro in sede con l’agente Atangana

La Juventus continua a trattare per un possibile ritorno di Kessié in Italia in vista del mercato di giugno. Il club bianconero sta lavorando in anticipo per l’ex centrocampista di Milan e Atalanta, oggi all’Al Ahli: nella giornata di ieri è andato in scena un incontro in sede con l’agente George Atangana. Le parti si riaggiorneranno a fine mercato.

L’ivoriano ha collezionato 11 presenze in questa edizione della Saudi Pro League, segnando un gol e un assist. Più in generale, il classe ’96 ha giocato 98 partite in Arabia Saudita, vincendo una Supercoppa e una AFC Champions.